Beşiktaş'tan savunmaya dev hamle! Paris Saint-Germain'den gelecek

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Transferfeed'de yer alan habere göre; siyah-beyazlıların gündemine, Marquinhos girdi.

Paris Saint-Germain forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulüpteki geleceğinin belirsizliği, transfer ihtimalini gündeme taşıdı. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etmesine rağmen Fransız ekibinin, oyuncunun ayrılığı ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, 104 kez milli formayı giyen tecrübeli savunmacının şartlarını öğrenmek adına oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme yapmayı planladığı ifade ediliyor. 2013 yılının Temmuz ayından bu yana PSG kadrosunda yer alan Marquinhos, bu sezon Ligue 1'de 11 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro civarında gösterilen deneyimli stoper için Brezilya'dan Corinthians'ın da devrede olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde transfer için somut adımlar atması bekleniyor.

