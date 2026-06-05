Toprak Razgatlıoğlu sezonun 8. yarışı için Macaristan'da piste çıkacak!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 8. yarışında Macaristan'da mücadele edecek. Başkent Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımının Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 7 etapta topladığı 4 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 173 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 156

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 134

4. Pedro Acosta (İspanya): 103

5. Ai Ogura (Japonya): 92

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4