CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu sezonun 8. yarışı için Macaristan'da piste çıkacak!

Toprak Razgatlıoğlu sezonun 8. yarışı için Macaristan'da piste çıkacak!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 8. yarışında Macaristan'da mücadele edecek. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 12:53
Toprak Razgatlıoğlu sezonun 8. yarışı için Macaristan'da piste çıkacak!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 8. yarışında Macaristan'da mücadele edecek. Başkent Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımının Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 7 etapta topladığı 4 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 173 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 156

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 134

4. Pedro Acosta (İspanya): 103

5. Ai Ogura (Japonya): 92

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4

Icardi'nin yeni adresi belli oldu!
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kopmaya hazırlanıyor: Bu kez İstiklal Partisi iddiası!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi!
Italiano, Beşiktaş için geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'nin yeni adresi belli oldu! Icardi'nin yeni adresi belli oldu! 12:36
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! 11:46
F.Bahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! F.Bahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! 10:16
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! 10:09
Italiano, Beşiktaş için geliyor! Italiano, Beşiktaş için geliyor! 09:55
G.Saray'da 5 radikal karar! G.Saray'da 5 radikal karar! 09:48
Daha Eski
Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken... Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken... 09:20
F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi! F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi! 09:13
Ersin'den geleceği için flaş karar! Ersin'den geleceği için flaş karar! 09:12
Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım! Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım! 01:20
Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı! Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı! 01:20
Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! 01:20