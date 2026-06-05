CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da yeni transfer Sidny Cabral sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'da yeni transfer Sidny Cabral sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 12:57
Trabzonspor'da yeni transfer Sidny Cabral sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da takımın yeni transferlerinden Sidny Lopes Cabral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bir süredir gündeminde yer alan ve Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Sidny Lopes Cabral, resmi imzaya bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sidny Lopes Cabral, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde oyuncuyla ilgili imza töreni ve resmi tanıtım programını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Icardi'nin yeni adresi belli oldu!
Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken...
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kopmaya hazırlanıyor: Bu kez İstiklal Partisi iddiası!
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi!
Italiano, Beşiktaş için geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'nin yeni adresi belli oldu! Icardi'nin yeni adresi belli oldu! 12:36
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! 11:46
F.Bahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! F.Bahçe'de Francesco Farioli gelişmesi! 10:16
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! 10:09
Italiano, Beşiktaş için geliyor! Italiano, Beşiktaş için geliyor! 09:55
G.Saray'da 5 radikal karar! G.Saray'da 5 radikal karar! 09:48
Daha Eski
Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken... Aziz Yıldırım'a Guirassy şoku! Transfer bitti derken... 09:20
F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi! F.Bahçe'de Amrabat gelişmesi! 09:13
Ersin'den geleceği için flaş karar! Ersin'den geleceği için flaş karar! 09:12
Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım! Aziz Yıldırım: Ben de Mbappe'yi alacağım! 01:20
Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı! Al Ahli'den flaş Merih Demiral paylaşımı! 01:20
Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! 01:20