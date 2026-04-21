Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da kolundaki kırık nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak olan Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisiyle birlikte sahalara döneceği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılılarda kritik derbi öncesi Nijeryalı yıldızla ilgili karar çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 09:30
Takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmış ancak karşılaşmada forma giymemişti.
Fiziksel olarak hala eksikleri olan Osimhen'e özel program uygulanacağı belirtildi. Tek hedefin oyuncuyu derbi maça yetiştirmek olduğu bildirildi.
DERBİDE İLK 11
Millyet'in haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk'un ekstra çalışmalarla Osimhen'in Fenerbahçe karşılaşmasına ilk 11'de çıkarmayı düşündüğü öğrenildi. Yıldız futbolcunun da şampiyonluk yolundaki bu kritik maçta mutlaka sahada yer almak istediği belirtildi.
KUPADA OYNATILMAYACAK
Ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında gol atarak moral bulan Mauro Icardi'nin performansının yükselmesinden memnun olan Teknik Direktör Okan Buruk'un, yıldız futbolcuya kupada yine şans vereceği belirtildi. Yine Gençlerbirliği ile çarşamba günü oynayacak olan Cimbom'da Osimhen'in riske edilmeyeceği öğrenildi.
Nijeryalı golcünün derbiye sorunsuz çıkması için böyle bir düşüncede olunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha çok forma veremediği isimleri sahaya süreceği öğrenildi.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
