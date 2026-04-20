Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Zecorner Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan bu mücadelede ligin alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrılması sonrası ilk maçına çıkıyor. Zecorner Kayserispor ise küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Kritik maçta deneyimli hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

GAZİANTEP FK-ZECORNER KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Camara, Arda, Gidado, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Abena, Sorescu, Maxim, Kevin.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Benes, Cordoso, Mather, Chalov.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma saat 20:00'de başladı.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin alt sıralarını ilgilendiren bu mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, gelecek hafta ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Zecorner Kayserispor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.