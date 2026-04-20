Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten gündem olan açıklamalar!

Dursun Özbek, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) Kuruluş Yıl Dönümü'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN O SÖZLERİ:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 25. yıl aslında anlamlı bir yıl. Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı. Demek ki GSYİAD'ın her yılı için Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. 2026 yılındayız ve inşallah 26. şampiyonluk da gelecek.

Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı anlatmaya gerek yok, hepimiz fiilen içinde yaşıyoruz. Bizi kuvvetli kılan tek bir şey var, camianın birlikte olması ve sevgi ikliminin devam etmesi.

Bizde biliyorsunuz, yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir tarz var ama hiç bundan etkilenmeden, hiç bunu dikkate almadan hep birlikte yolumuzda yürüyeceğiz.