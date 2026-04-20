Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Transferde bomba gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızına PSG kancası

Transferde bomba gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızına PSG kancası

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak forma terleten o yıldız isimle, Fransız ekibi PSG'nin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte taraftarların bir hayli dikkatini çeken o transfer haberine dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 18:08
Son Avrupa Şampiyonu unvanıyla transfer dönemine hazırlanan PSG, savunma hattındaki kronikleşen sorunları aşmak adına rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Paris ekibinin teknik heyeti, özellikle Marquinhos ve Lucas Hernandez gibi isimlerin ayrılık ihtimalleri ve Beraldo-Zabarnyi ikilisinin istikrar problemleri nedeniyle savunma bölgesine bir takviye yapmayı hedefliyor.

Bu listede Slavia Prag'dan West Ham'a transfer olan genç yetenek El Hadji Malick Diouf, Eintracht Frankfurt'un yükselen değeri Nathaniel Brown ve Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de dikkatleri üzerine çeken Daniel Muñoz gibi isimler yer alıyor.

Ancak tüm bu alternatifler arasında, çok yönlülüğü ve fiziksel gücüyle öne çıkan Fenerbahçeli bir isim, Paris ekibinin öncelikli hedefi haline geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Jayden Oosterwolde, modern savunmacı profilini tam anlamıyla karşılamasıyla PSG'yi büyülemiş durumda.

PSG savunma hiyerarşisinde güvenilir bir alternatif ararken Oosterwolde'nin hem merkezde hem de kanatta kusursuz oynaması, onu Fransız ekibinin transfer listesine taşıdı.

Başkent ekibinin, Fenerbahçe'ye henüz resmi teklif sunmadığı ve oyuncunun PSG seviyesinde olup olamayacağına dair gözlemlerini devam ettireceği de haberde yer alan bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta görev alan Jayden Oosterwolde, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sarı-lacivertliler ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER:

