Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası yarı finalinde 4-0 önde götürdüğü maçta rakibi Belaruslu Pavel Hlinchuk'un kural dışı müdahalesine maruz kaldı. Hakemlerin kararı ile Hlinchuk diskalifiye edildi ve Rıza Kayaalp finale çıktı. İşte tüm detaylar...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen şampiyonada Rıza Kayaalp, 4-0 öndeyken Belaruslu Pavel Hlinchuk'un kendisine tokat atarak diskalifiye olması ve finale çıkarak 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması, onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz belli, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı. Kardeşim Taha'yla büyük emek verdik, alın teri döktük. Antrenmanı da beraber yaptık, kendimi onunla iyi hissediyorum. İkinci maçta büyük darbe yedim, dudağım şişti. Tribünlerin gördüğünü hakemler görmez oldu ama olsun. Hep farklı mücadele verdik. Sadece rakiplerle değil, şu anda da her şeyle mücadele ediyoruz. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız"

İŞTE MİLLİ SPORCUMUZA YAPILAN SKANDAL HAREKET:

