Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'dan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'na flaş yanıt geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 01:12
Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, bir TV kanalında, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'na dikkat çeken bir yanıt verdi. İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerde en çok müzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan 72 saat geçti, hala insanlar neden iptal edildiğini anlayamadı.

Dolayısıyla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Futbol konuşmak lazım. Sahada konuşmak lazım. Hepimiz bir arada, birlikte Galatasaray'ın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Son sözüm de kenetlenip başka Galatasaray yok!" ifadelerine yer verdi.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE SÖYLEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları yapmış olduğu açıklamada, "Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz." ifadelerine yer vermişti.

Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı...
Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:11
Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket 22:23
A. Efes deplasmanda G.Saray'ı yendi! A. Efes deplasmanda G.Saray'ı yendi! 21:11
Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı... Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı... 20:00
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 19:21
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! 18:58
Daha Eski
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 18:05
F.Bahçe'nin yıldızına PSG kancası! F.Bahçe'nin yıldızına PSG kancası! 18:03
Gaziantep FK evinde kazandı! Gaziantep FK evinde kazandı! 17:47
George Russell'dan açıklamalar! George Russell'dan açıklamalar! 16:47
Muhammed Furkan Özbek Avrupa Şampiyonu oldu! Muhammed Furkan Özbek Avrupa Şampiyonu oldu! 16:14
F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! 16:05