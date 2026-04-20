Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, bir TV kanalında, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'na dikkat çeken bir yanıt verdi. İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerde en çok müzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan 72 saat geçti, hala insanlar neden iptal edildiğini anlayamadı.

Dolayısıyla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Futbol konuşmak lazım. Sahada konuşmak lazım. Hepimiz bir arada, birlikte Galatasaray'ın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Son sözüm de kenetlenip başka Galatasaray yok!" ifadelerine yer verdi.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE SÖYLEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları yapmış olduğu açıklamada, "Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz." ifadelerine yer vermişti.