Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Tottenham'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde ilk görüşme tamam

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için kollar sıvandı. Sarı-lacivertlilerin son olarak Tottenham formasını terleten o futbolcu için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, birçok bölgeye takviye yapmayı hedefliyor.

Bu bölgelerden biri de; merkez orta saha... Fred ve İsmail Yüksek'i satış listesine koyan sarı-lacivertliler, Edson Alvarez'in de bonservisini almayacak.

Orta alanda sayısal olarak yaşanacak bu eksiğin bir halkası için düşünülen isim Tottenham'ın yıldızı Pape Matar Sarr...

23 yaşındaki merkez orta saha için menajerler aracılığıyla ilk görüşme yapıldı.

Piyasa değeri 32 milyon euro olan Senegalli, Tottenham'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Görüşmelerin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

16.9 MİLYON EURO'YA GELDİ

2020'de Generation Foot'tan Metz'e transfer olan Sarr, 2021'de Tottenham'a 16 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle geldi.

O günden bu zamana İngiliz ekibinde forma giyen Senegalli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

