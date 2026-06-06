Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pazar günü yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, transferde gözünü kararttı. Sporting forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaşma sağlayan Safi, Portekiz ekibinden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 09:38
Bir diğer başkan adayı Hakan Safi ise anlaşma sağladığı isimleri açıkladı.
Safi, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Sporting forması giyen Luis Suarez ve Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Transferlerinin hepsini seçimden sonra açıklayacağını açıklayan Hakan Safi, Luis Suarez'in ardından bir Sporting'li yıldıza daha talip oldu.
STOPERE INACIO
Safi'nin Portekiz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki stoper Gonçalo Inacio'yu istediği öğrenildi.
Portekizli savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla çıktığı 46 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Inacio'nun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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