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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pazar günü yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, transferde gözünü kararttı. Sporting forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaşma sağlayan Safi, Portekiz ekibinden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 09:38
Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Pazar günü yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık seçiminde yarışacak.

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Aziz Yıldırım'ın şu ana kadar Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Bir diğer başkan adayı Hakan Safi ise anlaşma sağladığı isimleri açıkladı.

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Safi, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Sporting forması giyen Luis Suarez ve Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Transferlerinin hepsini seçimden sonra açıklayacağını açıklayan Hakan Safi, Luis Suarez'in ardından bir Sporting'li yıldıza daha talip oldu.

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

STOPERE INACIO

Safi'nin Portekiz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki stoper Gonçalo Inacio'yu istediği öğrenildi.

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Portekizli savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla çıktığı 46 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Hakan Safi'den Sporting'in yıldızına kanca! Luis Suarez ile birlikte getirecek

Kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Inacio'nun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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