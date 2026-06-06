Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Marmaris'te sarı-kırmızılı kulübün yaptığı teklifi doğrulayan Portekizli yıldızın, Cimbom'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 06:50
MARMARİS'TE BÜYÜK BASKI
Kararını Dünya Kupası sonrasında vereceğini belirten Bernardo Silva, "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti."
"Kararımı Dünya Kupası sonrasında vereceğim ama bu ihtimal hiç de az değil" ifadelerini kullanarak yeşil ışık yaktı.
Türkiye tatilinde Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile de bir araya gelen Portekizli futbolcuya, Manchester City'den eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan da G.Saray'a gelmesi için baskı yapıyor.
İLKAY'DAN ÇAĞRI
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşı Bernardo Silva'ya çağrıda bulundu.
Daha önce eski takım arkadaşlarının G.Saray'ı sorduğunu belirten İlkay, Silva ile yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımdaki aile ortamı ve kulübün büyüme potansiyelinden övgüyle bahsetti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.