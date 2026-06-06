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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Marmaris'te sarı-kırmızılı kulübün yaptığı teklifi doğrulayan Portekizli yıldızın, Cimbom'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 06:50
Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

Kadrosunu yıldızlarla doldurmak ve Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha başarılı bir sezon geçirmek isteyen G.Saray, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva ile temas halinde bulunuyor.

Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

Bir süredir Marmaris'te tatilde bulunan Portekizli 10 numara, burada sarı-kırmızılı takımla da görüşmelerde bulundu.

Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

31 yaşındaki futbolcuya senelik 10 milyon euro garanti ücret öneren G.Saray, Silva'nın vereceği kararı beklemeye başladı. Yıldız oyuncu da teklifi doğruladı.

Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

MARMARİS'TE BÜYÜK BASKI

Kararını Dünya Kupası sonrasında vereceğini belirten Bernardo Silva, "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti."

Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

"Kararımı Dünya Kupası sonrasında vereceğim ama bu ihtimal hiç de az değil" ifadelerini kullanarak yeşil ışık yaktı.

Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

Türkiye tatilinde Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile de bir araya gelen Portekizli futbolcuya, Manchester City'den eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan da G.Saray'a gelmesi için baskı yapıyor.

Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

İLKAY'DAN ÇAĞRI

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşı Bernardo Silva'ya çağrıda bulundu.

Bernardo Silva'dan transfere yeşil ışık! Galatasaray'ın teklifini doğruladı

Daha önce eski takım arkadaşlarının G.Saray'ı sorduğunu belirten İlkay, Silva ile yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımdaki aile ortamı ve kulübün büyüme potansiyelinden övgüyle bahsetti.

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