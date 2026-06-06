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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Fenerbahçe'de başkan adaylığı süreci hız kazanırken, transfer çalışmaları da dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin, yeni sezon planlaması kapsamında yürüttüğü temaslarda önemli bir gelişme yaşandığı ve A Milli Takım'ın yıldız ismi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarında ses getirecek bir hamleye daha hazırlanıyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Sabah'ın haberine göre; Safi ve ekibi, Ay-Yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Kariyerini uzun yıllardır Avrupa'da sürdüren ve adı Galatasaray ile de anılan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gelmeye ve F.Bahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Taraflar arasında yıllık 9 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Inter'de bu sezon sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli oyuncu için bonservis bedelinin 15 ila 20 milyon Euro arasında olabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Orta sahaya lider bir isim kazandırmak isteyen Hakan Safi'nin, başkanlık seçimini kazanması halinde transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

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