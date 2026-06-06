Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarında ses getirecek bir hamleye daha hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre; Safi ve ekibi, Ay-Yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.