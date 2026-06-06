Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu...
Fenerbahçe'de başkan adaylığı süreci hız kazanırken, transfer çalışmaları da dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin, yeni sezon planlaması kapsamında yürüttüğü temaslarda önemli bir gelişme yaşandığı ve A Milli Takım'ın yıldız ismi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 06:50
Taraflar arasında yıllık 9 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağı ifade ediliyor.
Inter'de bu sezon sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli oyuncu için bonservis bedelinin 15 ila 20 milyon Euro arasında olabileceği konuşuluyor.
Orta sahaya lider bir isim kazandırmak isteyen Hakan Safi'nin, başkanlık seçimini kazanması halinde transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.
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