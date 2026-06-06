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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jhon Duran için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakan Kolombiyalı golcü, teknik direktör Okan Buruk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Buruk'un, 22 yaşındaki forvetin transferine ilişkin kararını yönetime ilettiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran ile Galatasaray arasında sürpriz yakınlaşma.

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Genç forvet geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarda sarı-kırmızılılara transfer mesajı vermişti.

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Ancak o dönem Galatasaray, Duran ile ilgilenmedi.

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; Duran'ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile telefonda görüştüğü ve gelmek istediğini söylediği bildirildi.

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Bu görüşme sonrasında Okan Buruk'un da kararını değiştirdiği ve Kolombiyalı golcü için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Mauro Icardi ile ipler tamamen koparsa Galatasaray, Jhon Duran için resmi temaslara başlayabilir.

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Duran, 10+4 kuralı için de tercih ediliyor. Zenit, 22 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte Al-Nassr'dan kiraladı.

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Ancak Rus kulübü opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi olan Duran ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor.

Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Duran'ın Fenerbahçe kariyerinde 10 Süper Lig maçında 3 golü var.

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