Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jhon Duran için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakan Kolombiyalı golcü, teknik direktör Okan Buruk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Buruk'un, 22 yaşındaki forvetin transferine ilişkin kararını yönetime ilettiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 06:50
Takvim'in haberine göre; Duran'ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile telefonda görüştüğü ve gelmek istediğini söylediği bildirildi.
Bu görüşme sonrasında Okan Buruk'un da kararını değiştirdiği ve Kolombiyalı golcü için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Mauro Icardi ile ipler tamamen koparsa Galatasaray, Jhon Duran için resmi temaslara başlayabilir.
Duran, 10+4 kuralı için de tercih ediliyor. Zenit, 22 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte Al-Nassr'dan kiraladı.
Ancak Rus kulübü opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi olan Duran ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor.
Duran'ın Fenerbahçe kariyerinde 10 Süper Lig maçında 3 golü var.
7
Geride kalan sezonda 30 maça çıkan Kolombiyalı golcü, Jhon Duran 7 gol atarken 3 de asist yaptı
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.