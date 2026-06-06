Galatasaray'da flaş Jhon Duran gelişmesi! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

Duran, 10+4 kuralı için de tercih ediliyor. Zenit, 22 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte Al-Nassr'dan kiraladı.

Ancak Rus kulübü opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi olan Duran ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor.