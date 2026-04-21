Galatasaray'da transferde sürpriz isme yöneldi! Trendyol Süper Lig ekibine...
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom, şampiyonluk yarışını sürdürürken yeni sezon transfer çalışmalarında santrfor pozisyonuna yöneldi. Sarı-kırmızılılarda gündeme yerli bir isim geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği genç santrforun sözleşme şartları ile ilgili bilgi alındı.
Cimbom'un sezon sonunda Başakşehir ile temasa geçip resmi teklif sunması bekleniyor.
Bu sezon RAMS Başakşehir formasıyla 19 maça çıkan Bertuğ 6 gol atarken 2 de asist yaptı.
23 yaşındaki futbolcunun Boz Baykuşlar ile olan sözleşmesi 2029'da bitecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.