Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelecek! İşte o isimler...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler, sezon sonunda kadro planlamasında köklü değişikliklere hazırlanıyor. Toplam 17 futbolcuyla yolların ayrılmasının gündemde olduğu Kanarya'da gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması kapsamında geniş çaplı bir kadro değişikliği gündemde. Sarı-lacivertlilerde toplam 17 futbolcunun ayrılık sürecinde olduğu ifade ediliyor.
Kulüp içinde oyuncular iki gruba ayrılmış durumda: kesin olarak yolların ayrılacağı isimler ve gelen tekliflere göre durumları yeniden değerlendirilecek futbolcular.
Takvim'de yer alan habere göre; kiralık olarak başka takımlarda forma giyen ve ayrılığı kesin görülen 7 isim arasında Amrabat, Livakovic, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Mimovic, Diego Carlos ve Becao yer alıyor.
Bunun yanı sıra Oosterwolde, Yiğit Efe, Çağlar Söyüncü, Álvarez ve Fred ile de sezon sonunda vedalaşılabileceği konuşuluyor.
Performansları nedeniyle eleştirilen ve teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimali bulunan oyuncular arasında ise Ederson, Semedo, Archie Brown, Musaba ve Oğuz Aydın öne çıkıyor.
Yönetim, bu büyük değişimle birlikte hem mali yapıyı daha sürdürülebilir hale getirmeyi hem de şampiyonluk hedefi doğrultusunda daha rekabetçi ve güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.