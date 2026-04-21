Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Sezon sonunda...

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında yediği hatalı golle taraftarların tepkisini çeken Ederson, gündem olmaya devam ediyor. Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Brezilyalı kaleci, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 13:42
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük ses getirmişti.

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Ederson oldu.

Kanarya, Manchester City forması giyen Brezilyalı eldiveni 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Adı sık sık Galatasaray ile de anılan 32 yaşındaki kaleci, sezon başından bu yana isteneni verememesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Tecrübeli file bekçisi, son olarak Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yediği hatalı golle tepki çekti.

Taraftarların maç sonu yuhaladığı Ederson, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Yediği hatalı gol sonrasında taraftarların yanı sıra takım içinden de büyük tepki alan kaleci Ederson, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya karar verdi.

MENAJERİNE "TAKIM BUL" TALİMATI VERDİ

Brezilyalı eldivenin menajeriyle görüştüğü ve "Bana takım bul" dediği belirtildi.

Ederson'la Al-Nassr, Al-Ittihad ve Napoli'nin ilgilenebileceği ileri sürüldü.

