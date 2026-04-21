Gaziantep FK, Süper Lig'de 3 maç sonra galip geldi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 3 maç sonra galibiyete ulaştı. Muhammed Bayo'nun golüyle kazanan kırmızı-siyahlılar, 37 puana yükseldi. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 13:33
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenen Gaziantep FK, 3 maç sonra galibiyetle buluştu.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yenen Gaziantep temsilcisi, sonraki haftalarda Fenerbahçe'ye 4-1, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 20 Nisan'da sahasında Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenerek ligde 3 maç sonra taraftarına galibiyet armağan etti. Ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK, topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Gaziantep ekibi, sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 41 kez havalandırırken kalesinde 49 gol gördü.

EVİNDE İKİNCİ KEZ GOL YEMEDEN KAZANDI

Bu sezon sahasında 5. galibiyetini elde eden Gaziantep FK, kalesini gole kapatmakta zorlanan bir görüntü çizdi.

Ligin 5. haftasında evinde Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 25 hafta sonra Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenerek sahasında ikinci kez gol yemeden galip geldi.

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLARI ARASINDA

Gaziantep FK, bu sezon ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Zecorner Kayserispor, 57 golle ligin geride kalan bölümünde en çok gol yiyen takım olurken, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 53 golle ikinci sırada yer aldı. Hesap.com Antalyaspor ile Gaziantep FK ise 49'ar golle üçüncü sırayı paylaştı.

BAYO FORMUNU SÜRDÜRÜYOR

Sezon başında Lille'den kiralanan 27 yaşındaki Muhammed Bayo, attığı gollerle takımına katkı vermeyi sürdürüyor.

Bu sezon 2 bin 14 dakika sahada kalan Gineli forvet, 14 gollük performans sergiledi.

Bayo, gol krallığı yarışında ise Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile 4. sırayı paylaşıyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
