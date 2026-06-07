Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!
Real Madrid'de başkanlık seçimi öncesi Florentino Perez'in açıkladığı transfer hamlesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol devinin, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için harekete geçebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 13:14
Florentino Perez ise katıldığı bir programda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe, kulüp tarihinin rekoru olacak 150 milyon euro'luk bir teklif sunacağını ifade etmişti.
Perez'in bahsettiği oyuncunun kim olduğu araştırılırken dış basında dikkat eden bir haber servis edildi.
Foot Africa; Perez'in gizemli transferinin Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen olabileceğini aktardı.
Sarı-kırmızılıların Osimhen için beklediği bonservis bedeli ile Perez'in telaffuz ettiği rakamın örtüşmesi dikkat çekti.
MOURINHO FAKTÖRÜ
Başkanlık yarışında iddialı vaatleriyle dikkat çeken Perez, göreve gelmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getirmeyi planladığını duyurmuştu. 2024/25 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adamın, Victor Osimhen'e duyduğu büyük beğeninin transfer sürecinde belirleyici faktörlerden biri olabileceği ifade edildi.
Öte yandan Real Madrid cephesinde hücum hattına yönelik önemli bir planlama yapıldığı aktarıldı. İspanyol devinin, Kylian Mbappe'yi santrfor pozisyonundan çıkararak en verimli olduğu sol kanatta değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Bu doğrultuda oluşacak golcü ihtiyacını karşılamak isteyen Madrid ekibinin, kariyerinde 74 maçta 59 gol kaydeden Osimhen'i öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü kaydedildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.