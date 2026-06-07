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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Real Madrid'de başkanlık seçimi öncesi Florentino Perez'in açıkladığı transfer hamlesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol devinin, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için harekete geçebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 13:14
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Real Madrid'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. 7 Haziran Pazar günü sonuçlanacak olan seçimlerde Florentino Perez ile Enrique Riquelme arasında kıran kırana bir yarış yaşanması bekleniyor. Öte yandan adaylar, seçim çalışmaları kapsamında dikkat çeken transfer açıklamalarında bulunmuştu.

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Enrique Riquelme'nin Erling Haaland ile anlaştığını açıklaması büyük yankı uyandırırken Manchester City iddiayı yalanlamış ve konuyla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını duyurmuştu.

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Riquelme, Haaland iddiasının arkasında dururken Rodri'yi de telaffuz ederek Real Madrid taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Florentino Perez ise katıldığı bir programda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe, kulüp tarihinin rekoru olacak 150 milyon euro'luk bir teklif sunacağını ifade etmişti.

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Perez'in bahsettiği oyuncunun kim olduğu araştırılırken dış basında dikkat eden bir haber servis edildi.

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Foot Africa; Perez'in gizemli transferinin Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen olabileceğini aktardı.

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Sarı-kırmızılıların Osimhen için beklediği bonservis bedeli ile Perez'in telaffuz ettiği rakamın örtüşmesi dikkat çekti.

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

MOURINHO FAKTÖRÜ

Başkanlık yarışında iddialı vaatleriyle dikkat çeken Perez, göreve gelmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getirmeyi planladığını duyurmuştu. 2024/25 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adamın, Victor Osimhen'e duyduğu büyük beğeninin transfer sürecinde belirleyici faktörlerden biri olabileceği ifade edildi.

Perez'in seçim vaadi Victor Osimhen!

Öte yandan Real Madrid cephesinde hücum hattına yönelik önemli bir planlama yapıldığı aktarıldı. İspanyol devinin, Kylian Mbappe'yi santrfor pozisyonundan çıkararak en verimli olduğu sol kanatta değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Bu doğrultuda oluşacak golcü ihtiyacını karşılamak isteyen Madrid ekibinin, kariyerinde 74 maçta 59 gol kaydeden Osimhen'i öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü kaydedildi.

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