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Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için teklif! Benfica'nın talebi...

Beşiktaş, Vangelis Pavlidis için Benfica'nın kapısını çaldı. 27 yaşındaki Yunan santrfor için 20 milyon euro teklif eden siyah-beyazlılar, Portekiz ekibinin talebi karşısında şoka uğradı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 12:23
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için teklif! Benfica'nın talebi...

Yeni sezon öncesi yapılanmasını hızlandıran Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirilmesi ve teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun oturmasının ardından transfer çalışmaları da yoğunluk kazandı. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekipte, Hyeon-gyu Oh'a alternatif ve tecrübeli bir golcü arayışı sürerken, gündeme gelen isimlerden biri Benfica'nın Yunan yıldızı Vangelis Pavlidis oldu.

Portekiz basınından Correio da Manha'nın haberine göre Beşiktaş, 27 yaşındaki santrfor için Benfica'nın kapısını 20 milyon euro'luk resmi bir teklif ile çaldı. Ancak Portekiz temsilcisi, son iki sezonda hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Pavlidis'i bu rakama satmayı düşünmediğini belirterek teklifi geri çevirdi.

2.5 KATI TALEP EDİLDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Benfica yönetimi, Yunan golcünün bonservisi için Beşiktaş'tan 50 milyon euro talep etti. Siyah-beyazlıların ise bu rakama ilişkin henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği aktarıldı.

AYRILIK İHTİMALİ VAR

Benfica'nın hücumdaki en üretken isimlerinden biri olan Pavlidis, yakın zamanda yapmış olduğu bir açıklama ile dikkatleri üzerine. Yunan golcü, Benfica'da kendini iyi hissettiğini ancak olası bir ayrılığı da göz ardı etmediğini itiraf etti.

İSTİKRAR ABİDESİ

Benfica kariyerinin ilk sezonunda 57 resmi karşılaşmada görev alan Pavlidis, 30 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu, 2025-26 sezonunda da formunu koruyarak 53 maçta 30 gol kaydederken 6 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

2024 yaz transfer döneminde AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Pavlidis'in Portekiz ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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