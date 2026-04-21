Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe MAÇI CANLI | ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamında TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olacak. Ligde Çaykur Rizespor karşısında son dakika golüyle şampiyonluk ihtimalini zora sokan sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırmak sahaya çıkacak. Çaykur Rizespor maçındaki performansı nedeniyle Dorgeles Nene’nin süre alması beklenmeyen mücadelede, onun yerine Musaba'nın forma giyeceği tahmin ediliyor. Domenico Tedesco ile İlhan Palut'un taktik savaşlarının sahne alacağı 90 dakika için nefesler tutuldu. Peki Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son notlar!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 15:56
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, yarı final için Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Kanarya, ligde yaşadığı olumsuzlukların ardından kupayı evine götürmekte kararlı. Geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında, uzatlamalarda atılan beraberlik golüyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk 11'de değişikliğe gidecek. Galatasaray derbisi öncesinde, İlhan Palut'un ekibini devirerek moral bulmak isteyen F.Bahçe'de Dorgeles Nene yerine Anthony Musaba'nın fotma giymesi bekleniyor. Ozan Ergün'ün düdüğüyle start alacak mücadelenin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının detayları!

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde salı günü oynanacak Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, bu kritik maçı futbolseverlerle şifresiz buluşturuyor.

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yasir, Nagalo, Adil, Arif, Jo, Jevtovic, Olaigbe, Bardhi, Gonçalves, Muleka

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif

