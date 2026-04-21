Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe MAÇI CANLI | ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, yarı final için Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Kanarya, ligde yaşadığı olumsuzlukların ardından kupayı evine götürmekte kararlı. Geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında, uzatlamalarda atılan beraberlik golüyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk 11'de değişikliğe gidecek. Galatasaray derbisi öncesinde, İlhan Palut'un ekibini devirerek moral bulmak isteyen F.Bahçe'de Dorgeles Nene yerine Anthony Musaba'nın fotma giymesi bekleniyor. Ozan Ergün'ün düdüğüyle start alacak mücadelenin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının detayları!

TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde salı günü oynanacak Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, bu kritik maçı futbolseverlerle şifresiz buluşturuyor.

TURU GEÇEN TAKIM KİMİNLE OYNAYACAK?

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yasir, Nagalo, Adil, Arif, Jo, Jevtovic, Olaigbe, Bardhi, Gonçalves, Muleka

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif