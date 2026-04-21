Haberler İspanya La Liga Girona-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

La Liga’da 38 puanla 11. sırada yer alan Girona, 46 puanla 5. basamakta bulunan Real Betis’i ağırlıyor. Avrupa Ligi potasında kalıcı olmak isteyen Betis, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi takibini sürdürmeyi hedefliyor. Orta sıralarda yer alan Girona ise taraftarı önünde kazanarak Avrupa şansını matematiksel olarak son haftalara taşımak niyetinde. Peki, Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 17:02
La Liga'da sezonun final bölümüne girilirken, her iki takım için de hedefler netleşmiş durumda. Ev sahibi Girona, 38 puanla ligin konforlu ama iddialı bölgesinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Real Madrid deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek büyük bir sürprize imza atan Katalan ekibi, bu özgüvenle Real Betis karşısında da galibiyet arayacak. Girona, özellikle iç sahada oynamanın verdiği avantajı kullanarak rakibinin teknik oyununa fiziksel bir dirençle cevap vermeyi planlıyor. Konuk ekip ise Manuel Pellegrini yönetiminde istikrarlı bir sezon geçiriyor. 46 puanla 5. sırada yer alan Real Betis, üzerindeki takımlarla puan farkını kapatmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Sezonun ilk yarısında Sevilla'da oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuramayan Betis, bu kez deplasmanda sonuca gitmek istiyor. İşte Girona-Real Betis maçı detayları!

Girona-Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Girona-Real Betis maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.30'da oynanacak.

Girona-Real Betis MAÇI HANGİ KANALDA?

Girona-Real Betis mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Real Betis MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind, Martinez; Beltran, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Lemar; Echeverri

Real Betis: Valles; Gomez, Llorente, Bartra, Bellerin; Fidalgo, Amrabat, Fornals; Ezzalzouli, Cucho, Ruibal

Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı!
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
CANLI | ABD-İran müzakerelerinde ikinci tur: ABD İran gemisine el koydu | Trump'tan bir tehdit daha
Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak
Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar!
Real Madrid-Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? Real Madrid-Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? 16:43
Mallorca-Valencia maç bilgileri! Mallorca-Valencia maç bilgileri! 16:27
"Bu maça ciddi ve farklı odaklanmalıyız" "Bu maça ciddi ve farklı odaklanmalıyız" 16:25
Konyaspor-Fenerbahçe maçı detayları! Konyaspor-Fenerbahçe maçı detayları! 15:56
Asensio'da sıcak gelişme! G.Saray derbisinde... Asensio'da sıcak gelişme! G.Saray derbisinde... 15:43
Yılın başantrenörü Pedro Martinez! Yılın başantrenörü Pedro Martinez! 15:11
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu 15:08
Nurettin Açıkalın'dan açıklamalar! Nurettin Açıkalın'dan açıklamalar! 14:55
Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor 14:42
Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı 14:39
Brighton - Chelsea maçı bilgileri Brighton - Chelsea maçı bilgileri 14:35
Athletic Bilbao - Osasuna maçı bilgileri Athletic Bilbao - Osasuna maçı bilgileri 14:25