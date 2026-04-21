Girona-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Girona-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da sezonun final bölümüne girilirken, her iki takım için de hedefler netleşmiş durumda. Ev sahibi Girona, 38 puanla ligin konforlu ama iddialı bölgesinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Real Madrid deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek büyük bir sürprize imza atan Katalan ekibi, bu özgüvenle Real Betis karşısında da galibiyet arayacak. Girona, özellikle iç sahada oynamanın verdiği avantajı kullanarak rakibinin teknik oyununa fiziksel bir dirençle cevap vermeyi planlıyor. Konuk ekip ise Manuel Pellegrini yönetiminde istikrarlı bir sezon geçiriyor. 46 puanla 5. sırada yer alan Real Betis, üzerindeki takımlarla puan farkını kapatmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Sezonun ilk yarısında Sevilla'da oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuramayan Betis, bu kez deplasmanda sonuca gitmek istiyor. İşte Girona-Real Betis maçı detayları!

Girona-Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Girona-Real Betis maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.30'da oynanacak.

Girona-Real Betis MAÇI HANGİ KANALDA?

Girona-Real Betis mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Real Betis MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind, Martinez; Beltran, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Lemar; Echeverri

Real Betis: Valles; Gomez, Llorente, Bartra, Bellerin; Fidalgo, Amrabat, Fornals; Ezzalzouli, Cucho, Ruibal