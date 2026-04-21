CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Mallorca-Valencia CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 34 puanla 15. sırada yer alan RCD Mallorca, 35 puanla 14. basamakta bulunan Valencia’yı konuk ediyor. Küme düşme hattının sadece 2 ve 3 puan üzerinde yer alan iki ekip için de bu mücadele sezonun kaderini belirleyecek nitelikte. Mallorca, taraftarı önünde kazanarak rakibini altına almayı ve rahat bir nefes almayı hedefliyor. Valencia ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle alt sıralarla bağını tamamen koparma niyetinde. Peki, Mallorca - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 16:27
Mallorca-Valencia CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da sezonun final düzlüğüne girilirken, alt sıralardaki takımlar için her puan altın değerinde. Ev sahibi Mallorca, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından kendisini tehlikeli bölgeye çok yakın buldu. Vedat Muriqi önderliğinde hücumda etkili olmaya çalışan Ada ekibi, özellikle iç saha avantajını kullanarak bu kritik virajı kayıpsız dönmek istiyor. Valencia tarafında ise sular durulmuyor. Köklü kulüp, bu sezon tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçirerek alt sıralardan bir türlü kurtulamadı. 35 puanla 14. sırada yer alan konuk ekip, savunma disiplinini elden bırakmadan gol yollarında çözüm arayacak. İşte Mallorca-Valencia maçının detayları!

Mallorca-Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Mallorca-Valencia maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.00'de oynanacak.

Mallorca-Valencia MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca-Valencia mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mallorca-Valencia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu, Darder, Morlanes, Torre; Virgili, Muriqi

Valencia: Dimitrievski; Correia, Tarrega, Pepelu, Gaya; Guerra, Rodriguez, Ugrinic; Rioja, Ramazani, Sadiq

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
