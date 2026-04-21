Mallorca-Valencia CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da sezonun final düzlüğüne girilirken, alt sıralardaki takımlar için her puan altın değerinde. Ev sahibi Mallorca, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından kendisini tehlikeli bölgeye çok yakın buldu. Vedat Muriqi önderliğinde hücumda etkili olmaya çalışan Ada ekibi, özellikle iç saha avantajını kullanarak bu kritik virajı kayıpsız dönmek istiyor. Valencia tarafında ise sular durulmuyor. Köklü kulüp, bu sezon tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçirerek alt sıralardan bir türlü kurtulamadı. 35 puanla 14. sırada yer alan konuk ekip, savunma disiplinini elden bırakmadan gol yollarında çözüm arayacak. İşte Mallorca-Valencia maçının detayları!

Mallorca-Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Mallorca-Valencia maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.00'de oynanacak.

Mallorca-Valencia MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca-Valencia mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mallorca-Valencia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu, Darder, Morlanes, Torre; Virgili, Muriqi

Valencia: Dimitrievski; Correia, Tarrega, Pepelu, Gaya; Guerra, Rodriguez, Ugrinic; Rioja, Ramazani, Sadiq