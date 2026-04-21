Final maçında şaşırtan olay! Hakem telefonuna...

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ve NEC Nijmegen kozlarını paylaştı. AZ Alkmaar, 5-1 lik skorl rakibini devirerek kupanın sahibi oldu. Dev finalde hakem cephesinden ilginç bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli hakem Danny Makkelie, final maçını durdurup telefonuna cevap verdi.

DÜNYA FUTBOLUNDA GÖRÜLMEMİŞ OLAY: HAKEM TELEFONLA KONUŞTU

Hollandalı hakemin bu yaptığı hareket dünya basınında gündem oldu. Telefonla konuşmak için maçı durdurmasının perde arkası ise olaydan sonra açıklandı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre; Makkelie'nin keyfi bir görüşme yapmadığı, tribünlerden sahaya atılan yoğun havai fişekler ve artan güvenlik riskleri nedeniyle federasyon yetkilileriyle acil bir durum değerlendirmesini konuştuğu ortaya çıktı. Güvenlik önlemlerinin teyit edilmesinin ardından deneyimli hakem maçın devamına karar verdi.

