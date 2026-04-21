Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor iki transferde prensip anlaşması sağladı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'nin ve Köln U19'da forma giyen Thierry Karadeniz'in transferinde prensip anlaşmasına vardı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 18:03 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 18:32
Fatih Tekke yönetiminde yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak yönünü İtalya'ya çevirdi. Dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Genoa'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi transferinde harekete geçti.

Trabzonspor'un sezon sonunda boşa çıkacak 32 yaşındaki Malinovskyi'ye 3 yıllık sözleşme önerdiği ve görüşmelerde bir sonraki aşamaya geçildiği aktarıldı.

Genoa'da bu sezon 31 maça çıkan Ukraynalı yıldız, 6 kez fileleri havalandırırken 3 asist katkısı sundu.

Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen Ruslan Malinovskyi ardından FK Sevastopol, Zorya Luhansk, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.

İŞTE O HABER

İKİNCİ TRANSFER KÖLN'DEN

Öte yandan A Spor'un haberine göre Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ile birlikte Köln'ün U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Thierry Karadeniz ile de prensip anlaşmasına vardı. Bonn/Almanya doğumlu olan Thierry, Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giymekte.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
