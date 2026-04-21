Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, yarı final için Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Kanarya, ligde yaşadığı olumsuzlukların ardından kupayı evine götürmekte kararlı. Ozan Ergün'ün düdüğüyle start alan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif

TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başladı. TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde salı günü oynanan Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, bu kritik maçı futbolseverlerle şifresiz buluşturuyor.

TURU GEÇEN TAKIM KİMİNLE OYNAYACAK?

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.