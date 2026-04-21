Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Domenico Tedesco'dan flaş Çaykur Rizespor maçı açıklaması!

Giriş: 21 Nisan 2026, Salı 20:09 Güncelleme: 21 Nisan 2026, Salı 20:18

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Bizim amacımız her oynadığımız maçı kazanmak, kupa ya da lig. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk hedef, ikinci hedef olarak bir ayrım yapmıyoruz. Fenerbahçe'deyseniz her maçı kazanmak için oynarsınız. Bu maç, yarı final ve ayağa kalkmak için bir fırsat. Son maç, bizim için kolay değildi. Bu maça hazırlanmak için elimizden geleni yaptık.

Modumuz üzgündü, hayal kırıklığı yaşıyorduk. Bu olmasaydı, yanlış mantalite olurdu. O maçı tekrar izlerdim. Çok çok iyi oynadık, pek çok açıdan iyi işler yaptık. Rakibimiz de kolay değildi. Oyuncularıma 'Zor sezon oldu, hem saha içinde hem saha dışında çok şey yaşadık. 2-3 defa bunların üstesinden geldik. Tekrar yaparız.' dedim. Saha dışına odaklanmamak, geçmişe bakmamak gerekiyor. Rizespor maçı artık geçmişte kaldı. Geleceği değiştirme imkanımız var. Gelecekteki şeylerden biri de bu kupa maçı ve gelecekteki lig maçları..."

EN SON HABERLER

