Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da şampiyonluk yarışı kızışırken Real Madrid, taraftarı önünde puan kaybına tahammülü olmayan bir maça çıkıyor. Girona beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e 4-3 yenilen Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, hücumdaki yaratıcı ayakları ve iç saha baskısıyla erkenden skoru bulup maçı koparmayı planlıyor. Özellikle ligin son bölümünde vites yükselten Real Madrid, sahasındaki muazzam istatistiğini sürdürmek niyetinde. Konuk ekip Deportivo Alaves cephesinde ise her puan altın değerinde. 33 puanla 17. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasında sadece bir galibiyetlik fark bulunan Alaves, Madrid deplasmanından çıkaracağı sürpriz bir beraberlikle bile ligde kalma yolunda dev bir adım atabilir. İşte Real Madrid-Deportivo Alaves maçının detayları!

Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Real Madrid-Deportivo Alaves maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.30'da oynanacak.

Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Deportivo Alaves mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr

Deportivo Alaves: Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Ibanez, Blanco, Guridi; Martinez, Boye