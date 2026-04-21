Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 70 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, 33 puanla 17. basamakta ve düşme hattının sınırında bulunan Deportivo Alaves’i konuk ediyor. Liderle olan puan farkını eritmek ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımak isteyen 'Arda Güler'li ev sahibi, sahasında mutlak 3 puan hedefliyor. Alaves için ise bu zorlu deplasman, küme düşme korkusunu dindirmek adına bir direniş maçı niteliğinde. Peki, Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 16:43
İspanya'da şampiyonluk yarışı kızışırken Real Madrid, taraftarı önünde puan kaybına tahammülü olmayan bir maça çıkıyor. Girona beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e 4-3 yenilen Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, hücumdaki yaratıcı ayakları ve iç saha baskısıyla erkenden skoru bulup maçı koparmayı planlıyor. Özellikle ligin son bölümünde vites yükselten Real Madrid, sahasındaki muazzam istatistiğini sürdürmek niyetinde. Konuk ekip Deportivo Alaves cephesinde ise her puan altın değerinde. 33 puanla 17. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasında sadece bir galibiyetlik fark bulunan Alaves, Madrid deplasmanından çıkaracağı sürpriz bir beraberlikle bile ligde kalma yolunda dev bir adım atabilir. İşte Real Madrid-Deportivo Alaves maçının detayları!

Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Real Madrid-Deportivo Alaves maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.30'da oynanacak.

Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Deportivo Alaves mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Deportivo Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr

Deportivo Alaves: Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Ibanez, Blanco, Guridi; Martinez, Boye

Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor
Asensio'da sıcak gelişme! G.Saray derbisinde...
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak
Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar!
