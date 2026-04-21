EuroLeague'de yılın başantrenörü Pedro Martinez oldu!

Valencia Basket'i normal sezonda 2. sıraya taşıyan İspanyol başantrenör Pedro Martinez, EuroLeague'de 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünü kazandı. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 15:11
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) normal sezonu 2. sırada bitiren Valencia Basket'in başantrenörü İspanyol Pedro Martinez, 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünü kazandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Valencia Basket'in normal sezonu ikincilikle tamamlamasına öncülük eden Pedro Martinez, 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülüne layık görüldü." ifadeleri yer aldı.

64 yaşındaki Martinez, ödülü kazanan 4. İspanyol başantrenör oldu. Daha önce Real Madrid ekibinde başantrenörlük yaparken Chus Mateo (2023-24) ve Pablo Laso (2014-15 ve 2017-18) ile Barcelona takımının başantrenörü Xavi Pascual (2009-10) da bu ödülü almıştı.

Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü Ödülü, 1958'de Riga'yı ilk Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan efsanevi başantrenörün adını taşıyor. Gomelskiy ayrıca Sovyetler Birliği'ni 1988 Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşıdı ve basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

MARTİNEZ, ÖDÜLÜN KAZANAN 14. İSİM OLDU

Martinez, yılın başantrenörü ödülünü kazanan 14. isim olarak kayıtlara geçti. Bu ödülü üçer kez kazanan sadece Zeljko Obradovic ve Georgios Bartzokas olurken, Ettore Messina, Dimitris Itoudis ve Pablo Laso ise ikişer kez bu ödülü kazandı. Geçmişteki diğer kazananlar arasında geçen sezonun ödül sahibi Sarunas Jasikevicius'un yanı sıra Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Chus Mateo, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt ve Ergin Ataman yer alıyor.

F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı!
Real Madrid Osimhen için geliyor! Yer yerinden oynayacak
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CHP'nin epi"krizi" | Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı "yedeğe" çekti! Özgür Özel'le Yavaş gerildi
Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar!
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor!
Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor 14:42
Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı 14:39
Brighton - Chelsea maçı bilgileri Brighton - Chelsea maçı bilgileri 14:35
Athletic Bilbao - Osasuna maçı bilgileri Athletic Bilbao - Osasuna maçı bilgileri 14:25
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 13:52
Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! 13:42
Daha Eski
Aras Kargo Balkan Kupası'nda! Aras Kargo Balkan Kupası'nda! 13:23
Göztepe'de ceza sıkıntısı! Göztepe'de ceza sıkıntısı! 13:15
G.Saray'da önemli projeler için geri sayım başladı G.Saray'da önemli projeler için geri sayım başladı 13:09
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kimdir? Milli güreşçi Rıza Kayaalp kimdir? 12:59
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! 12:47
Rıza Kayaalp final maçı izle! Rıza Kayaalp final maçı izle! 12:11