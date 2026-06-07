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Real Madrid'de başkan yeniden Florentino Perez!

Real Madrid'de başkanlık seçimleri gerçekleşti. Mevcut başkan Florentino Perez, Enrique Riquelme'ye 60 sandığın tamamında üstün gelerek seçimi kazandı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 01:53
Real Madrid'de başkan yeniden Florentino Perez!

Real Madrid'de başkanlık seçimlerini mevcut başkan Florentino Perez kazandı. Perez, Enrique Riquelme'ye 60 sandığın tamamında üstün gelerek seçimi kazandı. Florentino Perez, oyların yüzde 66'sını alırken rakibi Enrique Riquelme ise yüzde 34 oy alabildi. Real Madrid seçimlerinde 100 bin üyenin sadece 23.593'ünün sandığa gitmesi de dikkat çekti.

MOURINHO GERİ DÖNDÜ

Florentino Perez'in seçilmesiyle birlikte Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Mourinho'nun yardımcılığını ise Pepe'nin yapacağı öğrenildi.

Ayrıca, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Ibrahima Konate de Real Madrid'e transfer olacak.

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