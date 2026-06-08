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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olan Eduardo Camavinga için Real Madrid'in bonservis beklentisi ortaya çıktı. Fransız futbolcunun sarı-kırmızılılardan maaş talebi de belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 06:50
Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Yabancı kuralı nedeniyle transferde acele etmeyen Galatasaray, yeni sezonda hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi.

Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Sarı-kırmızılılar, orta sahasına yapacağı takviyenin dünya çapında olmasını istiyor ve Real Madrid'den Eduardo Camavinga'nın hayalini kuruyor.

Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de Camavinga ile temasa geçildi.

Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Sabah'ın haberine göre İspanyol devi, 23 yaşındaki Fransız dinamoyu satmaya hazır ve 50 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflerde pazarlığa oturacak.

Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Premier Lig'den talipleri olan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon Euro üzerinde ücret beklentisiyle cevap verdi.

Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Real Madrid'de kazandığı ücretin 2 katından fazlasını Aslan'dan talep eden 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan kulüpleri de takip ediyor.

Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Camavinga, 6-8 numara pozisyonu dışında sol bekte de görev yapabiliyor.

Real Madrid ve Camavinga'nın transfer talepleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın gündemindeydi

Yıldız futbolcu, daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.

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