Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede
Galatasaray'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya bir transfer yapmak isterken gündemine ise Inter'in yıldız orta sahası Nicolo Barella'nın geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 06:50
İtalya Milli Takımı'nın da değişmez isimlerden olan Barella için tüm şartlar zorlanacak.
45 MAÇTA OYNADI
Nicolo Barella, Inter formasıyla Serie A'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 8, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere; toplamda 45 maçta forma giydi. 3 bin 999 dakika sahada kalan Barella, 3 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.
7 SEZONDUR INTER'DE
Futbola Cagliari altyapısında başlayan Nicolo Barella, 2014'te A Takıma yükselmiş ve yarım sezonluğuna Como'ya kiralanmıştı. Inter, 2019'da kiraladığı Barella'nın bonservisini 2020'de 32.5 milyon euro ödeyerek aldı. Toplamda 7 sezondur mavi- siyahlıların formasını giyiyor.
TERİM BÜYÜK HAYRANI
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 2021 yılında İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Barella hakkında konuşmuş ve "Barella'yı çok beğeniyorum. Nicolo Barella'nın büyük bir hayranıyım" ifadelerini kullanmıştı.
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