Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kadrosundaki eksik noktaları tamamlamak için kapsamlı bir toplantı yaptı. Başkan Dursun Özbek önderliğindeki toplantıda; teknik direktör Okan Buruk, Abdullah Kavukcu ve George Gardi yer aldı. Toplantıda hem scout ekibinin hem de Gardi'nin raporları masaya yatırıldı. Gardi'nin önerdiği isimlerden birinin ise Inter'in süper starı Nicolo Barella olduğu öğrenildi. Okan Buruk'un 'alabilir miyiz?' sözünün ardından Gardi'nin "İsterseniz Galatasaray'a getiririm" dedi.