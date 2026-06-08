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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

Galatasaray'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya bir transfer yapmak isterken gündemine ise Inter'in yıldız orta sahası Nicolo Barella'nın geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kadrosundaki eksik noktaları tamamlamak için kapsamlı bir toplantı yaptı. Başkan Dursun Özbek önderliğindeki toplantıda; teknik direktör Okan Buruk, Abdullah Kavukcu ve George Gardi yer aldı. Toplantıda hem scout ekibinin hem de Gardi'nin raporları masaya yatırıldı. Gardi'nin önerdiği isimlerden birinin ise Inter'in süper starı Nicolo Barella olduğu öğrenildi. Okan Buruk'un 'alabilir miyiz?' sözünün ardından Gardi'nin "İsterseniz Galatasaray'a getiririm" dedi.

Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

GEREKEN NEYSE YAPALIM

Ardından gözler Dursun Özbek'e döndü. Başkan, "Gereken neyse yapalım" talimatını verdi. Real Madrid'den Eduardo Camavinga ve Juventus'tan Marcus Thuram'ın ardından İnter'in yıldızı Nicolo Barella için de Gardi startı verdi.

Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

29 yaşındaki süper star için bu hafta Inter yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Barella'yla da teknik direktör Okan Buruk telefonda face time yapacak, hedeflerini ve ona takımda vermek istediği pozisyonu anlatacak.

Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

İtalya Milli Takımı'nın da değişmez isimlerden olan Barella için tüm şartlar zorlanacak.

Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

45 MAÇTA OYNADI

Nicolo Barella, Inter formasıyla Serie A'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 8, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere; toplamda 45 maçta forma giydi. 3 bin 999 dakika sahada kalan Barella, 3 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

7 SEZONDUR INTER'DE

Futbola Cagliari altyapısında başlayan Nicolo Barella, 2014'te A Takıma yükselmiş ve yarım sezonluğuna Como'ya kiralanmıştı. Inter, 2019'da kiraladığı Barella'nın bonservisini 2020'de 32.5 milyon euro ödeyerek aldı. Toplamda 7 sezondur mavi- siyahlıların formasını giyiyor.

Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

TERİM BÜYÜK HAYRANI

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 2021 yılında İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Barella hakkında konuşmuş ve "Barella'yı çok beğeniyorum. Nicolo Barella'nın büyük bir hayranıyım" ifadelerini kullanmıştı.

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