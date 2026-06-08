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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi kadro planlamasında önemli bir adım daha atılıyor. Mallorca ile anlaşma sağlanırken, Vedat Muriqi'nin bu hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcü için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 09:09
Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

8 yıl aradan sonra Fenerbahçe'nin başkanlığına geri dönen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

Yıldırım'ın daha önce anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi'nin de bu hafta içinde İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

Efsane isim; Kosovalı golcünün kulübü Mallorca'ya ise 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

Vedat dışındaki anlaşılan isimlerin de bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

Muriqi, böylece 2020'de ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri dönmüş olacak.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

Vedat Muriqi, 2019/20 sezonunda da sarı-lacivertli formayı terletmiş ve sezon sonunda 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi

Kosovalı forvet, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 37 maçta 23 gol atarak dikkat çekti.

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