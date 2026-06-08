Fenerbahçe Vedat Muriqi'ye kavuşuyor! İşte bonservisi ve İstanbul'a geliş tarihi
Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi kadro planlamasında önemli bir adım daha atılıyor. Mallorca ile anlaşma sağlanırken, Vedat Muriqi'nin bu hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcü için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 09:09
Vedat dışındaki anlaşılan isimlerin de bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Muriqi, böylece 2020'de ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri dönmüş olacak.
Vedat Muriqi, 2019/20 sezonunda da sarı-lacivertli formayı terletmiş ve sezon sonunda 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.
Kosovalı forvet, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 37 maçta 23 gol atarak dikkat çekti.
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