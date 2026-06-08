Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da düzenlenecek!

Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 3. ayağı, 9 Haziran'da Antalya'da başlayacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyon, 9-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil edecek.

Antalya'da madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

ERKEKLER KLASİK YAY: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

KADINLAR KLASİK YAY: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

ERKEKLER MAKARALI YAY: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin

KADINLAR MAKARALI YAY: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz.

MİLLİLER, ÇİN'DE ZİRVEDE YER ALDI

Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki ilk ayağında 5 (3 gümüş, 2 bronz) madalya kazanan ay-yıldızlı ekip, Çin'deki ikinci etabında 6 madalyayla (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz) zirvede yer aldı. Antalya, mayıs ayında 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı.