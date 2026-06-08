CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 09:10
Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleşti.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Kurulda 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, başkan seçildi.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın 17 bin 245 oyla başkan seçildiğini, diğer aday Hakan Safi'nin ise 9 bin 927 oy aldığını bildirdi.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Sarı-lacivertlilerde 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaşma sağlayan Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

AZİZ YILDIRIM DA HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR

A Spor'un haberine göre; Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Yıldırım'ın Inter forması giyen milli yıldızı gelecek sezon takımda görmek istediği ve girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, seçim öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Cimbom'dan Barella sürprizi!
G.Saray'da flaş Camavinga gelişmesi!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CANLI | İran-İsrail arasında yine füze yağmuru! | Trump uyardı Netanyahu dinlemedi | "Saldırıyı durdurun"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin teklif götürmesi gerekir
Aziz Yıldırım yeniden F.Bahçe'nin başkanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Arizona'ya geldi A Milli Futbol Takımı, Arizona'ya geldi 08:35
Real Madrid'de başkan yeniden Perez! Real Madrid'de başkan yeniden Perez! 01:53
Real Madrid'de başkan yeniden Perez! Real Madrid'de başkan yeniden Perez! 01:53
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı mağlup etti! Filenin Sultanları Bulgaristan'ı mağlup etti! 01:45
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı mağlup etti! Filenin Sultanları Bulgaristan'ı mağlup etti! 01:44
Aziz Yıldırım yeniden F.Bahçe'nin başkanı! Aziz Yıldırım yeniden F.Bahçe'nin başkanı! 01:30
Daha Eski
Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklamalar! Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklamalar! 01:30
Aziz Yıldırım destekçileri zaferi böyle kutladı! Aziz Yıldırım destekçileri zaferi böyle kutladı! 01:30
Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması 01:29
Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin teklif götürmesi gerekir Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin teklif götürmesi gerekir 01:29
Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum 01:29
İlk finalist F.Bahçe Beko! İlk finalist F.Bahçe Beko! 01:29