Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 09:10
Sarı-lacivertlilerde 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.
Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaşma sağlayan Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.
AZİZ YILDIRIM DA HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR
A Spor'un haberine göre; Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu.
Yıldırım'ın Inter forması giyen milli yıldızı gelecek sezon takımda görmek istediği ve girişimlere başladığı öğrenildi.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, seçim öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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