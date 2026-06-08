Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Aziz Yıldırım...

İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, seçim öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.