CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor Başkanı Açıkalın: Kulübün anahtarını veririm!

Zecorner Kayserispor Başkanı Açıkalın: Kulübün anahtarını veririm!

Zecorner Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, düzenlediği basın toplantısında futbolcuların sahada ruhsuz olmasından rahatsız olduğunu ifade ederek "Bu kulübe kim sahip çıkmak istiyor ise bu kulübün anahtarını veririm" dedi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 14:57
Zecorner Kayserispor Başkanı Açıkalın: Kulübün anahtarını veririm!

Süper Lig'de zor günler geçiren Zecorner Kayserispor'da Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın stadyumda basın toplantısı düzenledi. Alınan başarısız sonuçların para ile ilgili olmadığını ifade eden Başkan Açıkalın, "Bu kulübe kim sahip çıkmak istiyor ise bugün bu kulübün anahtarını veririm. Sportif başarıyı eleştiririm, bunların hiçbirine itirazım yok. Ben de eleştiririm. Prim veriyoruz, maaş ödemelerini yaptık. Süper Lig ortalamasının çok altındayız. Başarısızlığı ilgili anlamsız bir şekilde maaşa yüklemeye gerek yok. Şanssız oynadığımız maçlar var, son dakika kaybettiğimiz maçlar var. Şuan bu takımın 6 puanı daha olsa acaba şuan bunları mı konuşuyorduk?" dedi.

"BENSİZ BAŞARI GELECEKSE GİTMEYE HAZIRIM"

Kulübe 300 milyon TL'nin üzerinde para verdiğini, karşılıksız para veren tek başkan olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Açıkalın, kendisi olmadan başarı gelecekse gitmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Kayserispor başkanlığı bir görev. Şehirde genel bir karar alınır, birinin yapması yönünde fedakarlık istenir. Benden önce de böyle oldu, benden sonra da böyle olur. Zaten başkanlık görevinden mutlu mesut ayrılmak sanırım imkansız. Biz fedakarlık yaptığımızı düşünüyoruz, bu kulübün geleceği için çaba sarf ettiğimizi düşünüyoruz. Mali açıdan ilk geldiğimiz dönemde 20-25 milyon Euro transfer yasaklarıyla uğraşan bir kulüp, şuanda transfer tahtası açık hale gelmiştir. Şuanda 100 bin Euro borcumuz var" ifadelerini kullandı.

"BU RUHSUZLUĞU BEN DE ELEŞTİRİYORUM"

Sahadaki ruhsuzluktan kendisinin de rahatsız olduğunun altını çizen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; "Taraftar başarısızlığa tahammül edemeyebilir, haklıdır, eleştirir haklıdır. Ben yapıcı eleştirilere, hakaret olmayan eleştirilere açığım. Bu oyuncular bu değil, bu ruhsuzluğu ben de eleştiriyorum. Ben gidince bu çocuklar oynayacaklarsa gideceğim. Bu şehirde karşılıksız para veren tek başkanım. Ne oldu da bunlar hemen unutuldu? Ben futbol oynayamam, menajerlik yapamam. Bir şeyi bilirim, zararlı insanları buraya sokmamaya çalışırım. Alavere, dalavere işlerine girmem. Kulüp burada, şehir burada. Her türlü öneriye açığız. Biri desin 'ben başkan oluyorum' hemen anahtarı valimize, belediye başkanımıza veririm. Bu başarısızlığa en fazla ben üzülüyorum. Doğrudur bir başarısızlık vardır. Bu saatten sonra benim futbolculara, hocasına müdahale etme şansım yoktur. Futbolcular kendine gelsin. Kalan haftalardaki maçlarda kendilerini toparlasın. Benim takımımızdan umudum var" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor Transferde dev kapışma! 3 büyükler aynı yıldızı istiyor 14:42
Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı 14:39
Brighton - Chelsea maçı bilgileri Brighton - Chelsea maçı bilgileri 14:35
Athletic Bilbao - Osasuna maçı bilgileri Athletic Bilbao - Osasuna maçı bilgileri 14:25
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 13:52
Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! Ederson'dan geleceğiyle ilgili flaş karar! 13:42
Daha Eski
Aras Kargo Balkan Kupası'nda! Aras Kargo Balkan Kupası'nda! 13:23
Göztepe'de ceza sıkıntısı! Göztepe'de ceza sıkıntısı! 13:15
G.Saray'da önemli projeler için geri sayım başladı G.Saray'da önemli projeler için geri sayım başladı 13:09
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kimdir? Milli güreşçi Rıza Kayaalp kimdir? 12:59
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! 12:47
Rıza Kayaalp final maçı izle! Rıza Kayaalp final maçı izle! 12:11