Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Marco Asensio'nun pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu. İşte İspanyol yıldızın son durumu... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 15:43
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Ligde oynanan Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.

Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynanacak kritik derbiye yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan Asensio'nun son durumu belli oldu.

DERBİDE OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELİRSİZ

A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Marco Asensio'nun sakatlık durumuyla ilgili, "Şu ana kadar takımla antrenmana çıkmadı. Bireysel olarak devam eden bir program var, onu uyguluyor. Oyuncu, dizindeki ödemin inmesine bağlı olarak güçlendirme çalışmaları yapıyor. Galatasaray derbisinde olup olmayacağı ile ilgili net bir şey söylemek çok zor." ifadelerini kullandı.

Marco Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunan İspanyol yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
