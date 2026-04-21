Ziraat Türkiye Kupası
Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı izle: Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Ligde Çaykur Rizespor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan Tedesco ve ekibi, Türkiye Kupası için hata yapmak istemiyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmada, Nene yerine Musaba'nın forma giymesi beklenirken kazanan takımın yarı finale yükseleceği tek maç eleme usulünde hata payı yok. Kazanan takımın Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının galibiyle eşleşeceği mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Peki Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 18:24
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, yarı final için Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Kanarya, ligde yaşadığı olumsuzlukların ardından kupayı evine götürmekte kararlı. Geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında, uzatlamalarda atılan beraberlik golüyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk 11'de değişikliğe gidecek. Galatasaray derbisi öncesinde, İlhan Palut'un ekibini devirerek moral bulmak isteyen F.Bahçe'de Dorgeles Nene yerine Anthony Musaba'nın fotma giymesi bekleniyor. Ozan Ergün'ün düdüğüyle start alacak mücadelenin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının detayları!

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde salı günü oynanacak Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, bu kritik maçı futbolseverlerle şifresiz buluşturuyor.

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yasir, Nagalo, Adil, Arif, Jo, Jevtovic, Olaigbe, Bardhi, Gonçalves, Muleka

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif

