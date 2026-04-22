Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski futbolcusu Kim Min-Jae'yi gündemine almıştı. Yönetimin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen Güney Koreli stoperden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 09:21
Sarı-lacivertliler, 2026/27 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Birçok bölgeye takviye yapacak olan Kanarya'nın önceliklerinden biriyse stoper transferi.
Bu sezon oldukça sorun yaşadığı savunmanın göbeğine en az iki takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae'yi gündemine almıştı.
Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
Alman basını, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
AYRILMAYI PLANLAMIYOR
Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını açıkladı.
Plettenberg, Güney Koreli futbolcunun takıma bağlı olduğunu ve herhangi bir mutsuzluğunun olmadığını belirtti.
Florian Plettenberg ayrıca Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini aktardı.
Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
2021/22 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Güney Koreli stoper, 2022 yazında 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.
