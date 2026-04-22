Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski futbolcusu Kim Min-Jae'yi gündemine almıştı. Yönetimin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen Güney Koreli stoperden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 09:21
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de bir şok da kupada yaşandı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk şansını zor sokan ve kupadan elenen Fenerbahçe, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Sarı-lacivertliler, 2026/27 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Birçok bölgeye takviye yapacak olan Kanarya'nın önceliklerinden biriyse stoper transferi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Bu sezon oldukça sorun yaşadığı savunmanın göbeğine en az iki takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae'yi gündemine almıştı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Alman basını, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

AYRILMAYI PLANLAMIYOR

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Plettenberg, Güney Koreli futbolcunun takıma bağlı olduğunu ve herhangi bir mutsuzluğunun olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Florian Plettenberg ayrıca Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini aktardı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kim Min-Jae...

2021/22 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Güney Koreli stoper, 2022 yazında 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

