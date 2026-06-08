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Haberler Beşiktaş Beşiktaş yeni orta sahasını Premier Lig'de buldu! İtaliano'dan transfere onay

Beşiktaş yeni orta sahasını Premier Lig'de buldu! İtaliano'dan transfere onay

Vincenzo Italiano yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde bulunan Granit Xhaka için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu kadroya katmakta kararlı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 10:21
Beşiktaş yeni orta sahasını Premier Lig'de buldu! İtaliano'dan transfere onay

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, orta saha hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde bulunan Granit Xhaka için yeniden harekete geçti.

Daha önce ara transfer döneminde de Beşiktaş'ın listesinde yer alan İsviçreli yıldızın transferi için temasların başladığı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre; teknik direktör Italiano'nun da olumlu rapor vermesinin ardından yönetim, deneyimli futbolcuyu kadroya katmak adına girişimlerini yoğunlaştırdı.

Orta sahaya lider özellikleri taşıyan üst düzey bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için önemli bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde yıllık 8,2 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncunun mali şartlarını karşılamak için yönetimin tüm imkanlarını seferber edeceği belirtiliyor.

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