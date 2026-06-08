Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı Mason Greenwood'un transferi, seçimi Aziz Yıldırım'ın kazanması sonrası iptal olmuştu. Çizme basını, İngiliz futbolcuya talip olan takımları duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 11:02
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi anlaştığı isimlerle büyük yankı uyandırmıştı.
Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Luis Suarez ile anlaşma sağlayan Safi'nin anlaştığı isimlerden biriyse Mason Greenwood olmuştu.
Hakan Safi yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.
Ancak Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası İngiliz yıldızın transferi iptal oldu.
Çizme basını, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı.
3 TAKIM İSTİYOR
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Atletico Madrid ve Al Hilal, Mason Greenwood'u transfer etmek istiyor.
Haberde Marsilya'nın Greenwood için 50 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus talep ettiği, yıldız futbolcunun ise 4 milyon Euro maaş + bonuslar istediği belirtildi.
GASPERINI ISRARCI
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Mason Greenwood'u takımda görmeyi çok istediği aktarıldı.
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