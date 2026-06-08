Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Luis Suarez ile anlaşma sağlayan Safi'nin anlaştığı isimlerden biriyse Mason Greenwood olmuştu.

Hakan Safi yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.