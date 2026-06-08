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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı Mason Greenwood'un transferi, seçimi Aziz Yıldırım'ın kazanması sonrası iptal olmuştu. Çizme basını, İngiliz futbolcuya talip olan takımları duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 11:02
Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

27 bin 387 üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35'inci dönem başkanı oldu.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Hakan Safi 9 bin 927 oy aldı. Kullanılan oylardan 135 oy geçersiz sayılırken 80 tane boş oy atıldı.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi anlaştığı isimlerle büyük yankı uyandırmıştı.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Luis Suarez ile anlaşma sağlayan Safi'nin anlaştığı isimlerden biriyse Mason Greenwood olmuştu.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Hakan Safi yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Ancak Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası İngiliz yıldızın transferi iptal oldu.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Çizme basını, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

3 TAKIM İSTİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Atletico Madrid ve Al Hilal, Mason Greenwood'u transfer etmek istiyor.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Haberde Marsilya'nın Greenwood için 50 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus talep ettiği, yıldız futbolcunun ise 4 milyon Euro maaş + bonuslar istediği belirtildi.

Greenwood'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

GASPERINI ISRARCI

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Mason Greenwood'u takımda görmeyi çok istediği aktarıldı.

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