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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Avrupa devlerinden Singo'ya kanca! Galatasaray transfer kararını verdi

Avrupa devlerinden Singo'ya kanca! Galatasaray transfer kararını verdi

Geçen yaz Monaco'dan transfer edilen Wilfried Singo, performansıyla Avrupa devlerini harekete geçirdi. Galatasaray'ın Fildişili stoperi için üç büyük kulüp sıraya girerken, sarı-kırmızılılar transfer kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 09:54
Avrupa devlerinden Singo'ya kanca! Galatasaray transfer kararını verdi

Galatasaray'ın Fildişili stoperi Wilfried Singo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Avrupa devlerinden Singo'ya kanca! Galatasaray transfer kararını verdi

İtalyan ekiplerinden Napoli, Almanlar'ın köklü takımı Dortmund ve Premier Lig temsilcisi Newcastle United, Wilfried Singo'yu transfer etmek istiyor.

Avrupa devlerinden Singo'ya kanca! Galatasaray transfer kararını verdi

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, Dünya Kupası sona ermeden hiçbir kulüple transfer pazarlığı yapmak istemiyor.

Avrupa devlerinden Singo'ya kanca! Galatasaray transfer kararını verdi

Cimbom, genç oyuncuyu geçtiğimiz yaz Fransız ekibi Monaco'dan 30.7 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Avrupa devlerinden Singo'ya kanca! Galatasaray transfer kararını verdi

Singo, geçen sezon 29 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı.

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