Avrupa devlerinden Singo'ya kanca! Galatasaray transfer kararını verdi
Geçen yaz Monaco'dan transfer edilen Wilfried Singo, performansıyla Avrupa devlerini harekete geçirdi. Galatasaray'ın Fildişili stoperi için üç büyük kulüp sıraya girerken, sarı-kırmızılılar transfer kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 09:54
Cimbom, genç oyuncuyu geçtiğimiz yaz Fransız ekibi Monaco'dan 30.7 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Singo, geçen sezon 29 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı.
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