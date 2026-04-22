Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 00:57 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 01:04 Konyaspor'la oynadıkları Türkiye Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, derbiyle ilgili TFF'den bir taleplerinin olduğunu ve Galatasaray'ın da kabul etmesi halinde bu talebin uygulamaya koyulacağını söyledi. İşte F.Bahçe'nin derbi talebi... Ertan Torunoğulları

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u tebrik edern ve "İyi mücadele ettiler, kazandılar" diyen Torunoğulları şunları söyledi:

120+2. DAKİKADA GELEN PENALTIYA TEPKİ!

"Bizim lehimize olsa VAR devreye girer miydi? Aynı hızlı şekilde çalışma olur muydu? Bunun gibi birçok pozisyonda VAR devreye girmedi ve puanlar kaybettik. Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor maçlarında... VAR'da art niyet var. Bütün konuşmalarımızda anlatıyoruz. Bizim lehimize olan VAR çağırır mıydı ve penaltı verilir miydi?"

"HAKEM CEZA ALSA NE OLUR"

Hakem kararlarıyla ilgili tepkilerini tekrar dile getiren Torunoğulları, "Konuşuyoruz konuşuyoruz hakem, VAR... TFF'ye gidiyoruz, 'hakeme ceza vereceğiz' deniliyor. Biz şampiyonluğu kaybettikten sonra hakem ceza alsa ne olur almasa ne olur. Bütün sezon gitmiş. Sadece Fenerbahçe değil, herhangi bir takım küme düştükten sonra hakem ceza alsa ne olur! Zaten tüm kulüpler borç batağında. Anadolu kulüplerinde neler oluyor. Herkes görüyor. Herkes şikayetçi hakemlerden ve VAR'dan. Bir türlü çözüm bulunmuyor. Konuşuyoruz konuşuyoruz, sonuçta değişen bir şey olmuyor. Penaltı mı değil mi konuşmuyorum. İnanın aynı pozisyon lehimize olsa VAR devreye girmezdi" ifadelerini kullandı.

"BAKALIM G.SARAY KABUL EDECEK Mİ"

"Derbiyle ilgili TFF'den bir talebiniz oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan Ertan Torunoğulları, "Resmi bir yazı yazdık TFF'ye. VAR'da hem bizim hem Galatasaray'ın temsilcisi olsun, VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen gidenleri görmek için... Bekliyoruz, bakalım Galatasaray kabul ediyor mu? VAR'a temsilci göndermek için iki kulübün de kabul etmesi lazım. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR KULÜP HARİÇ..."

Torunoğulları son olarak, daha önce de sarf ettiği "Bir kulüp hariç Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm kulüpler VAR'dan şikayetçi" sözlerini tekrarlarken şunları kaydetti:

"Herkes şikayetçiyse sıkıntı var. Sıkıntıyı çözecek TFF'dir. Maalesef olmuyor. Hafta sonu tüm kanallarda futbol yerine hakem konuşuyoruz. Yıllardır konuşuyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Türk futbolu neden gelişmiyor, marka değeri niye düşüyor! Bu hakemlerle marka değeri bu kadar olur. Dünyanın en büyük yıldızlarını da transfer etseniz bu hatalarda hiçbir şey olmaz."