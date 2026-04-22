Alman devi Bayern Münih Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla öne çıkan Galatasaray'ın 30 yaşındaki milli kalecisi Uğurcan Çakır için dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Başarılı eldivene Avrupa'nın dev kulüplerinden Bayern Münih'in Uğurcan'ın peşini bırakmadığı iddia edilirken, yapılması planlanan teklifin detayları da ortaya çıktı.
22 Nisan 2026 14:11
Onefootball'da yer alan habere göre, Bundesliga devi Bayern Münih, artık yaşı oldukça ilerleyen Manuel Neuer yerine milli eldiveni transfer etmek istiyor.
Haberde, Bayern'de kaleci antrenörü Michael Rechner'in de daha önce Uğurcan ile çalışmasının transferde etkili olduğu öne sürüldü.
A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminde kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Rechner, Uğurcan ile beraber çalışmıştı.
Ayrıca Alman ekibinin bu transfer için 30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
BILD futbol direktörü Christian Falk da katıldığı podcastte Bayern'in bu transferi ciddi olarak düşündüğünü ancak henüz somut bir adımın atılmadığı ekledi.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın milli eldiveni bırakmak istemediğinin de altı çizildi.