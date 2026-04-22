CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Elche-Atletico Madrid CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 57 puanla 4. sırada yer alan Atletico Madrid, 32 puanla 18. basamakta ve düşme hattının en üstünde bulunan Elche’ye konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kral Kupası finalini penaltılarla kaybederek büyük bir moral bozukluğu yaşayan Atletico, ligde de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından bu gidişata dur demek istiyor. Elche ise Valencia karşısında aldığı sürpriz galibiyetin moraliyle, sahasında dev rakibini devirip ateş hattından çıkmayı hedefliyor. Peki, Elche - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 16:32
Elche-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da sezonun sonuna yaklaşılırken Atletico Madrid, son yılların en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Şampiyonlar Ligi potasında 5. sıradaki Real Betis'in 11 puan önünde yer alsa da, ligdeki son 3 maçını kaybeden ve son olarak Kral Kupası finalinde hüsrana uğrayan Diego Simeone'nin ekibi, rotayı tamamen lige kırdı. Simeone'nin, kupa finalinin yorgunluğunu atmak adına kadroda geniş çaplı bir rotasyona giderek taze kanlarla sahaya çıkması bekleniyor. Elche ise hayatta kalma mücadelesi veriyor. 32 puanla 18. sırada yer alan ve kurtuluş hattındaki Alaves'in sadece 1 puan gerisinde bulunan ev sahibi, taraftarı önünde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Eder Sarabia'nın öğrencileri, özellikle savunmadaki dirençleriyle Atletico'nun formsuz hücum hattını durdurmaya çalışacak. İşte Elche-Atletico Madrid maçının detayları!

Elche-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Elche-Atletico Madrid maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.00'de oynanacak.

Elche-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Elche-Atletico Madrid mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Elche-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche: Dituro; Petrot, Affengruber, Bigas; Morente, Febas, Aguado, Valera; Capeda; Rodriguez, Mir

Atletico Madrid: Oblak; Bonar, Pubill, Lenglet, Diaz; Mendoza, Cardoso; Almada, Baena, Gonzalez; Alvarez

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
