Elche-Atletico Madrid CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da sezonun sonuna yaklaşılırken Atletico Madrid, son yılların en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Şampiyonlar Ligi potasında 5. sıradaki Real Betis'in 11 puan önünde yer alsa da, ligdeki son 3 maçını kaybeden ve son olarak Kral Kupası finalinde hüsrana uğrayan Diego Simeone'nin ekibi, rotayı tamamen lige kırdı. Simeone'nin, kupa finalinin yorgunluğunu atmak adına kadroda geniş çaplı bir rotasyona giderek taze kanlarla sahaya çıkması bekleniyor. Elche ise hayatta kalma mücadelesi veriyor. 32 puanla 18. sırada yer alan ve kurtuluş hattındaki Alaves'in sadece 1 puan gerisinde bulunan ev sahibi, taraftarı önünde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Eder Sarabia'nın öğrencileri, özellikle savunmadaki dirençleriyle Atletico'nun formsuz hücum hattını durdurmaya çalışacak. İşte Elche-Atletico Madrid maçının detayları!

Elche-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Elche-Atletico Madrid maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.00'de oynanacak.

Elche-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Elche-Atletico Madrid mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Elche-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche: Dituro; Petrot, Affengruber, Bigas; Morente, Febas, Aguado, Valera; Capeda; Rodriguez, Mir

Atletico Madrid: Oblak; Bonar, Pubill, Lenglet, Diaz; Mendoza, Cardoso; Almada, Baena, Gonzalez; Alvarez