Fenerbahçe'den Ederson için açıklama geldi! Ayrılık...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den büyük beklentilerle transfer ettiği ancak performansıyla isteneni veremeyen Ederson'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yöneticiler, Brezilyalı kalecinin durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 16:33
Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı file bekçisini Manchester City'den 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Deneyimli kaleci, büyük beklentilerle transfer olduğu sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Son olarak Çaykur Rizespor maçında yediği hatalı gol sonrası taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı eldivenin ayrılık kararı aldığı ve menajerine "kulüp bul" talimatı verdiği öne sürülmüştü.
Fenerbahçeli yöneticiler, Ederson'un sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
AYRILIK İDDİALARI YALANLANDI
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'a konuşan sarı-lacivertli kurmaylar, Ederson'un ayrılmak istediğine ve bu kararını yönetime ilettiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Akbaş, futboldan sorumlu isimlerin Ederson'la görüşme gerçekleştirdiğini ve Brezilyalı kalecinin yöneticilere tüm odağının Fenerbahçe olduğunu söylediğini aktardı.
