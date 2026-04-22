Leonardo Bonucci: Fenerbahçe şampiyon olabilir

İtalyan futbolunun efsaneleri arasında kabul edilen ve bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten eski futbolcu Leonardo Bonucci çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAKTAN KEYİF ALDIM"

TRT World'e konuşan Bonucci, ligde bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini belirterek, "Fenerbahçe'de oynamaktan keyif aldım. Harika bir takım ve çok iyi bir kadroya sahiptik. Taraftarları inanılmaz. O süreç, kariyerimi noktalamak için en güzel tercih oldu. Bence Fenerbahçe şampiyon olabilir. Pazar günü çok önemli bir derbi oynanacak. Ben oradayken son derbimi oynamıştım ve 1-0 kazanmıştık. Umarım aynı sonuç olur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ"

Milli takımımızla ilgili de konuşan eski yıldız, "Türkiye çok güçlü. Vincenzo Montella'yı tanıyorum ve o çok iyi bir teknik direktör. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi yetenekli oyunculara sahipler. Bence Dünya Kupası'nda iyi yerlere gelebilirler." yorumunu yaptı.

Leonardo Bonucci, 2023/24 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sezon sonunda kariyerini noktalamıştı.