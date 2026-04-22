Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Leonardo Bonucci: Fenerbahçe şampiyon olabilir



Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leonardo Bonucci, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezonu şampiyonlukla tamamlayabileceğini söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 15:34


İtalyan futbolunun efsaneleri arasında kabul edilen ve bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten eski futbolcu Leonardo Bonucci çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAKTAN KEYİF ALDIM"

TRT World'e konuşan Bonucci, ligde bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini belirterek, "Fenerbahçe'de oynamaktan keyif aldım. Harika bir takım ve çok iyi bir kadroya sahiptik. Taraftarları inanılmaz. O süreç, kariyerimi noktalamak için en güzel tercih oldu. Bence Fenerbahçe şampiyon olabilir. Pazar günü çok önemli bir derbi oynanacak. Ben oradayken son derbimi oynamıştım ve 1-0 kazanmıştık. Umarım aynı sonuç olur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ"

Milli takımımızla ilgili de konuşan eski yıldız, "Türkiye çok güçlü. Vincenzo Montella'yı tanıyorum ve o çok iyi bir teknik direktör. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi yetenekli oyunculara sahipler. Bence Dünya Kupası'nda iyi yerlere gelebilirler." yorumunu yaptı.

Leonardo Bonucci, 2023/24 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sezon sonunda kariyerini noktalamıştı.

