Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip!
Yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper Yılmaz için İtalya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Serie A ekibinin transfer için devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 22:24
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A'yı üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Roma, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Başkent ekibinin, Barış Alper Yılmaz için transfer girişimlerine başladığı öne sürülürken, Galatasaray cephesinin ise oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası sürecinde değerini daha da artırabileceğini düşündüğü ve bu nedenle acele bir satış planlamadığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz için bonservis bedeli olarak kapıyı 50 milyon euro seviyesinden açmayı düşündüğü aktarılıyor.
Öte yandan oyuncu için daha önce Arsenal'in de ilgisinin gündeme geldiği hatırlatılıyor.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 49 maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, 12 gol ve 16 asistlik bir performans ortaya koydu.