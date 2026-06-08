CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Noah Saviolo için KAP açıklaması!

Trabzonspor'dan Noah Saviolo için KAP açıklaması!

Trabzonspor, yeni transferi Noah Saviolo'yu KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 20:09 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 20:40
Trabzonspor'dan Noah Saviolo için KAP açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak yeni transferi Noah Saviolo'yu KAP'a bildirdi. İşte futbolcunun transferine dair önemli detaylar...

-Bonservis: 8.5 milyon Euro (4 taksit)

-Şarta bağlı bonus: 3 milyon Euro

-Sözleşme: 5 yıllık

-2026/27 maaş: 1.35 milyon Euro

-2027/28 maaş: 1.2 milyon Euro

-Diğer sezonlar: 1 milyon Euro

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Noah Saviolo'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

G.Saray'a transferde Mourinho engeli!
Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a dev çalım!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Dolmabahçe’de kritik Türkiye-Venezuela zirvesi: Stratejik ortaklıkta yeni dönem | Başkan Erdoğan-Rodriguez görüşmesi 1 saat sürdü
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ile F.Bahçe'den transfer kapışması!
F.Bahçe'de Asensio şoku! O lige gitmek istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi! Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi! 20:09
G.Saray'a transferde Mourinho engeli! G.Saray'a transferde Mourinho engeli! 19:53
Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi 19:33
Özgün Önver Galatasaray'da! Özgün Önver Galatasaray'da! 16:54
Keçiörengücü'nde Osman Zeki Korkmaz dönemi! Keçiörengücü'nde Osman Zeki Korkmaz dönemi! 16:46
Espinha Ferreira, Beşiktaş Hentbol'da! Espinha Ferreira, Beşiktaş Hentbol'da! 16:14
Daha Eski
G.Saray'dan Duran'ı şoke eden talep! G.Saray'dan Duran'ı şoke eden talep! 15:52
Senegalli öğrenciler Bizim Çocuklar'ın gol sevincini taklit etti Senegalli öğrenciler Bizim Çocuklar'ın gol sevincini taklit etti 15:20
Beşiktaş ile F.Bahçe'den transfer kapışması! Beşiktaş ile F.Bahçe'den transfer kapışması! 15:00
Ziraat Bankkart Toniutti'yi transfer etti! Ziraat Bankkart Toniutti'yi transfer etti! 14:53
Güreşçiler başarılarıyla gururlandırdı! Güreşçiler başarılarıyla gururlandırdı! 14:38
Milli tekvandocu Zehra Orhan kürsüde! Milli tekvandocu Zehra Orhan kürsüde! 14:31