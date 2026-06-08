Trabzonspor'dan Noah Saviolo için KAP açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak yeni transferi Noah Saviolo'yu KAP'a bildirdi. İşte futbolcunun transferine dair önemli detaylar...
-Bonservis: 8.5 milyon Euro (4 taksit)
-Şarta bağlı bonus: 3 milyon Euro
-Sözleşme: 5 yıllık
-2026/27 maaş: 1.35 milyon Euro
-2027/28 maaş: 1.2 milyon Euro
-Diğer sezonlar: 1 milyon Euro
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Kamuoyuna Duyuru
Profesyonel futbolcu Noah Saviolo'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Noah Saviolo'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/qB4mKEjAr3— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2026
Hoş geldin 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼 🤝 pic.twitter.com/smRGx7gBnK— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2026