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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İlkay Gündoğan'dan flaş Leroy Sane sözleri!

İlkay Gündoğan'dan flaş Leroy Sane sözleri!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane için dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 22:11
İlkay Gündoğan'dan flaş Leroy Sane sözleri!

Galatasaray forması giyen ve daha önce Almanya Milli Takımı'nda kaptanlık yapan İlkay Gündoğan, takım arkadaşı Leroy Sane hakkında BILD'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İlkay Gündoğan'dan flaş Leroy Sane sözleri!

"ABD'YE ATTIĞI GOL ÖZ GÜVEN KAZANDIRACAK"

Soru: "Leroy Sane'yi çok iyi tanıyorsunuz, bir yıldır Galatasaray'da onunla tekrar birlikte oynuyorsunuz. Dünya Kupası'nda neler başarabileceğini düşünüyorsunuz?"

"Dürüst olmak gerekirse, onun yılı benimkine benziyordu. Çok çalkantılı, iniş çıkışlarla dolu bir yıldı. Ama her zaman zor anların üstesinden gelmeyi çok iyi başardı. Sezonu çok iyi bitirdi. ABD'ye karşı attığı gol ona daha da fazla öz güven kazandıracak, bu önemliydi."

İlkay Gündoğan'dan flaş Leroy Sane sözleri!

"BİR ŞEYLERİ UMURSUYOR"

Soru: "Taraftarlar zaman zaman ona karşı oldukça eleştirel yaklaşıyor. Sizce bu eleştiriler fazla mı acımasız?

"Onun tek problemi, sahada işler %100 istendiği gibi gitmediğinde yaşadığı hayal kırıklığını ve siniri bazen dışarıya biraz fazla yansıtması. Ama dürüst olmak gerekirse bu aynı zamanda iyi bir şey, çünkü bir şeyleri umursadığını görüyorsunuz. Üzerine 'hiçbir şeyi umursamıyor, vurdumduymaz' etiketi yapıştırıldı.

İlkay Gündoğan'dan flaş Leroy Sane sözleri!

Ama durum kesinlikle öyle değil. Aksine çok öfkeleniyor, özellikle de kendi performansına çok kızıyor. İnsanlar bunu dışarıdan her zaman tam olarak fark edemiyor. Onu çok iyi tanıyan biri olarak, bu Dünya Kupası'nda oynayabilmek adına tamamen hazır ve formda olmayı ne kadar önemsediğini çok iyi biliyorum. Şimdiye kadar çok eleştirildi ama buna rağmen asla pes etmedi, moralini bozmadı ve yoluna devam etti."

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