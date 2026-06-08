İlkay Gündoğan'dan flaş Leroy Sane sözleri!

"BİR ŞEYLERİ UMURSUYOR" Soru: "Taraftarlar zaman zaman ona karşı oldukça eleştirel yaklaşıyor. Sizce bu eleştiriler fazla mı acımasız? "Onun tek problemi, sahada işler %100 istendiği gibi gitmediğinde yaşadığı hayal kırıklığını ve siniri bazen dışarıya biraz fazla yansıtması. Ama dürüst olmak gerekirse bu aynı zamanda iyi bir şey, çünkü bir şeyleri umursadığını görüyorsunuz. Üzerine 'hiçbir şeyi umursamıyor, vurdumduymaz' etiketi yapıştırıldı.